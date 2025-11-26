In Franciacorta l’ultimo fine settimana di novembre 2025 prende la forma di tre serate consecutive tutte da vivere, ospitate da un club che nel Nord Italia è diventato un riferimento per chi non si accontenta. Qui la notte è musica, incontri, sorrisi e voglia di salutare l’inverno con leggerezza. Il weekend che chiude novembre 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tre notti di musica e sorrisi all’Hotel Costez in Franciacorta