Tre gol in cinque minuti per annichilire l’Eintracht | l’Atalanta continua a vincere in Champions

Francoforte (Germania). Ah, quell’aria d’Europa. Quella che soffia su Bergamo ormai da tempo e che trasmette vibrazioni uniche. Da anni l’Atalanta ne ha fatto benzina da inserire nel motore per trovare slancio, continuità di risultati in campionato e tenere alto quel livello che in Champions League inevitabilmente sublima al massimo. A Francoforte arriva l’ennesima dimostrazione: un 3-0 netto, come ad Anfield, a Dublino o con il Marsiglia. Quello stesso punteggio che una ventina di giorni fa in negativo aveva chiuso il breve ciclo di Juric, è sul tabellone nella partita che apre l’era Palladino, dopo la complicata prima assoluta a Napoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

