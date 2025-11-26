Tre borse di studio in Germania | la Camera di Commercio punta a internazionalizzare le eccellenze

Tre borse di studio per un tirocinio formativo in Germania per tre giovani laureati. E' l'opportunità fornita dall'Azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta in collaborazione con il Distretto Orafo Campano a tre giovani Casertani under 30 con padronanza della lingua inglese e tedesca.

