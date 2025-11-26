Tre amiche gli ovuli congelati e il primo sito per il social freezing | Vi spieghiamo come fare

MeggyCare è la piattaforma creata da tre trentenni di Padova: “Il problema vero è la scarsa conoscenza: sentirsi le uniche a dover prendere questa decisione, non avere informazioni chiare, non sapere da dove iniziare. È questo vuoto che cerchiamo di colmare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tre amiche, gli ovuli congelati e il primo sito per il social freezing: “Vi spieghiamo come fare”

