Travolta sulle strisce Grave una 27enne investita da furgone
Investita in pieno da un furgoncino mentre attraversava sulle strisce pedonali: ora è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello, ma i medici sembrano cautamente ottimisti. Nonostante le preoccupanti notizie circolate in un primo momento, la giovane non sarebbe affatto in pericolo di vita. Tanta paura ieri pomeriggio per una ragazza di 27 anni, Ilenia Salotti, abitante a San Martino in Freddana, che è stata centrata in pieno da un furgone Ford sulle strisce pedonali in via Barsanti e Matteucci poco prima dello svincolo della “bretellina“ del Giannotti. Nel violento impatto la giovane ha sfondato con la testa il vetro anteriore del furgoncino ed è stata poi scaraventata alcuni metri più in là. 🔗 Leggi su Lanazione.it
