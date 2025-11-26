Travolta in bici da un camion Viola uccisa a soli 23 anni in via dell’Arcoveggio
Trema. E non riesce a smettere di piangere. "Non l’ho vista, non l’ho vista.", sono le uniche parole che l’operaio ripete, mentre lo trasportano, sotto choc, in ambulanza, al Maggiore. Sull’asfalto di via dell’Arcoveggio, c’è ancora il sangue. È quello di Viola Mazzotti, travolta mentre andava in bici al lavoro. Aveva 23 anni e quel camion incontrato sulla sua strada l’ha strappata con prepotenza alla vita. Non erano ancora le 9 quando si è consumata la terribile tragedia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, che ha rilevato l’incidente, Viola era in sella alla sua bici e stava pedalando sulla pista ciclabile, in direzione periferia, all’altezza delle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
