Travis Scott partner di lunga data di Jordan ha indossato una giacca adidas Y-3

La notizia più importante emersa dal Gran Premio di Las Vegas è stata la sorprendente squalifica del team McLaren, che ha spalancato il panorama del Campionato Piloti con appena due gare rimaste nella stagione di Formula 1. La seconda notizia più importante è stata che Travis Scott ha indossato una giacca. È stato un weekend insolitamente piovoso a Las Vegas e le temperature del deserto sono scese parecchio nel corso dei giorni, quindi non fraintendetemi: le giacche erano necessarie. Ciò che ha fatto scalpore è stato il marchio della giacca: una adidas Y-3, frutto di una collaborazione con lo storico marchio streetwear giapponese Neighborhood. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Travis Scott, partner di lunga data di Jordan, ha indossato una giacca adidas Y-3

