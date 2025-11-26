Tratto sensibile la creatività fuggitiva e ricca di enigmi di Umberto Grati

Umberto Grati, pittore e trombettista anconetano mancato anzitempo un anno fa, aveva la caratura artistica di uomo rinascimentale, capace di scorrazzare con talento e disinvoltura dalla scultura all’illustrazione. Aveva il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

'Il Tratto Sensibile', Ancona celebra in mostra Umberto Grati - Pittore, scultore, musicista, grafico e illustratore per la Settimana enigmistica e il Sole 24 ore. ansa.it scrive

