Tratto sensibile la creatività fuggitiva e ricca di enigmi di Umberto Grati
Umberto Grati, pittore e trombettista anconetano mancato anzitempo un anno fa, aveva la caratura artistica di uomo rinascimentale, capace di scorrazzare con talento e disinvoltura dalla scultura all’illustrazione. Aveva il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il mondo fantastico di Umberto Grati secondo Bruno Di Marino, il curatore della mostra diffusa in programma ad Ancona fino al 7 dicembre . "Il tratto sensibile” Mostra Personale diffusa di Umberto Grati. . Con il contributo della Regione Marche e del Comune di - facebook.com Vai su Facebook
'Il Tratto Sensibile', Ancona celebra in mostra Umberto Grati - Pittore, scultore, musicista, grafico e illustratore per la Settimana enigmistica e il Sole 24 ore. ansa.it scrive