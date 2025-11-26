Trattative in vetrina ’Centro storico’ la svolta Si fa avanti La Piadineria

Una rete di ristoranti che cresce di 50 aperture all’anno. Una squadra di oltre 2600 persone, al servizio di 70mila clienti ogni giorno. "Siamo la prima e più grande catena italiana del fast casual food. Prepariamo ogni piadina al momento, dal 1994", si legge, forte l’orgoglio, sul sito che presenta al mondo ’La Piadineria’, la più importante Fast Casual Food company del mercato italiano. Il segreto, due ragazzi che decidono di aprire una piadineria in centro storico a Brescia, hanno 20 anni, una zia emiliana, una ricetta segreta, un’impastatrice. E un sogno, un sogno che rischia di aprire le porte a pochi passi dalla cattedrale, dal Castello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

