Trattativa Usa-Russia pubblicata un' altra trascrizione | Mosca | Non siamo coinvolti nella fuga di notizie

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano difende l'operato del suo delegato per le trattative per la pace in Ucraina: "Format standard di negoziazione". Il Cremlino: "Vogliono incrinare le relazioni tra i due Paesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trattativa usa russia pubblicata un altra trascrizione mosca non siamo coinvolti nella fuga di notizie

© Tgcom24.mediaset.it - Trattativa Usa-Russia, pubblicata un'altra trascrizione | Mosca: "Non siamo coinvolti nella fuga di notizie"

Leggi anche questi approfondimenti

trattativa usa russia pubblicataTrattativa Usa-Russia, pubblicata un'altra trascrizione | Mosca: "Non siamo coinvolti nella fuga di notizie" - Secondo Bloomberg, l'inviato Usa Witkoff suggerì al delegato del Cremlino Ushakov come presentare il piano di pace per l'Ucraina a Trump. msn.com scrive

trattativa usa russia pubblicataUsa, nuovo accordo con l’Ucraina: “Deve rispettarne pienamente la sovranità” - Nella giornata di domenica 23 novembre, a Ginevra si sono tenute le trattative tra gli Stati Uniti e l'Ucraina per stilare un accordo che porti la fine ... Come scrive dailynews24.it

trattativa usa russia pubblicataPiano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa - "Noi abbiamo sempre sostenuto una pace duratura e giusta e accogliamo con favore qualsiasi sforzo volto a raggiungerla. Segnala rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Trattativa Usa Russia Pubblicata