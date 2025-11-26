Trasferte vietate ai tifosi della Cavese il sindaco | Rivedere la decisione

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il divieto di trasferte ai tifosi della Cavese ha spinto il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, a una riflessione su quanto deciso per i supporter metelliani. Il primo cittadino invita, nei fatti, a rivedere la decisione, giudicata come discriminante per la città.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trasferte vietate tifosi caveseSERIE A - Roma-Napoli, trasferta vietata per i tifosi napoletani residenti in Campania - La Prefettura di Roma ha annunciato la decisione dopo l'avvertimento dell'ONMS e la disposizione del CASMS che vieterà a t ... Secondo napolimagazine.com

Cavese, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno - Ancora una trasferta vietata per i tifosi della Cavese, che in questa stagione hanno già saltato quelle di Casarano, Sorrento (a Potenza) e il derby con la Salernitana. Da tuttomercatoweb.com

trasferte vietate tifosi caveseDIVIETO Foggia-Cavese: possibile divieto di trasferta per i tifosi ospiti - La Prefettura di Foggia comunicherà a breve alle società di Foggia e Cavese la propria decisione sulla possibilità di accesso ... Da statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trasferte Vietate Tifosi Cavese