Tragico incidente nella notte | fuori strada col furgone lo trovano morto

Tragico incidente nella notte sulla A4 Milano-Venezia. Un uomo di 58 anni residente a Catanzaro ha perso la vita a seguito di un'uscita di strada autonoma mentre era a bordo del furgone: le cause del sinistro sono attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Verona Sud, a cui spettano i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

