Traghetti caffè e vigilanza armata | quanto fatturano e chi c' è dietro alle imprese più ricche di Termini Imerese
Quando a cavallo tra gli anni '60 e '70 Fiat la scelse per costruire uno dei suoi stabilimenti simbolo, capace di sfornare ogni anno milioni di auto tra 500, Panda o Punto, quella zona industriale divenne immediatamente pilastro dell'economia siciliana. Oggi, anche dopo la chiusura della fabbrica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
