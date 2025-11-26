Tragedia sulla SP 335 | accertamenti dopo l’autopsia e tempi della Procura
Marcianise (CE) – Sessanta giorni. È questo il lasso di tempo stabilito dal sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Ida Capone, affinché il consulente medico-legale incaricato di eseguire l’autopsia sul corpo di Marian Marin Broasca, il 51enne di origine rumena. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
