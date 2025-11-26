Tragedia sui binari investimento mortale nel pomeriggio Ritardi e cancellazioni
Dramma sui binari mercoledì pomeriggio lungo la linea adriatica tra Faenza e Forlì. La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 16 per accertamenti dell'autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine a seguito dell'investimento di una persona. Coinvolto nella sciagura un treno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sfiorata l'ennesima tragedia sul lavoro il grave infortunio oggi a Traves Il cinquantenne era impegnato nella posa dei binari sulla linea - facebook.com Vai su Facebook
Investimento mortale sui binari - Circolazione sospesa per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria ... toscanamedianews.it scrive
Ventimiglia, investimento mortale sui binari ai Balzi Rossi - Sul posto la polizia ferroviaria, inutili i soccorsi: la persona è deceduta sul colpo ... Da ilsecoloxix.it
Investimento mortale sui binari in Calabria, ritardi per i treni oltre le 8 ore - Interrotta la circolazione per l’intera mattinata ... Si legge su repubblica.it