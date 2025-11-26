Tragedia sui binari investimento mortale nel pomeriggio Ritardi e cancellazioni

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma sui binari mercoledì pomeriggio lungo la linea adriatica tra Faenza e Forlì. La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 16 per accertamenti dell'autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine a seguito dell'investimento di una persona. Coinvolto nella sciagura un treno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

