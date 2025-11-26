Luceverde Roma ben trovati sulla via Cassia incidente con lunghe code tra via dei Due Ponti il raccordo anulare decisamente migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti e tra Nomentana e svincolo A24 per Teramo in carreggiata esterna tra la puntina e l'abbia si sta in coda anche sulla tangenziale da Corso di Francia la Salaria e poi tra Tiburtina e svincolo A24 tutto verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria per lavori notturni chiuso tra le 2 e le 6 di domani Ponte dell'Industria la chiusura interessa anche via del Porto Fluviale via delle Conce e via della riva Ostiense deviazioni per le linee bus 96 780 venerdì 28 novembre a rischio il trasporto pubblico per uno sciopero nazionale generale di 24 ore indetto dai sindacati di base a Roma l'agitazione interesse le reti Cotral Atac bus periferici quelli gestiti da operatori privati il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 saranno anche i treni alta velocità Intercity e regionali dalle 21 di giovedì 27 alla stessa ora Di venerdì 28 novembre per quanto riguarda i treni regionali garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2025 ore 20:30