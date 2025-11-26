Luceverde Roma Bentrovati C'è molto traffico Vista l'ora sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra la Bufala la Casilina ed ancora altezza Aurelia file a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo A24 file in uscita dalla città sul percorso Urbano A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare in uscita dalla capitale anche sulla Flaminia da via dei Due Ponti a raccordo si sta in coda sulla tangenziale est da Corso di Francia Salaria che poi tra Tiburtina e lo svincolo A24 tutto verso San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria ma per i dettagli di queste ed altre non potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2025 ore 18:30