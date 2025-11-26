Traffico Roma del 26-11-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su Viale maresciallo pilsudski altezza Corso di Francia a rischio venerdì 28 novembre il trasporto pubblico per uno sciopero nazionale generale di 24 ore scritto dai sindacati di base a Roma l'agitazione interesserà le reti Cotral Atac e bus periferici gestiti da operatori privati il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 saranno a rischio anche i treni alta velocità Intercity e regionali dalle 21 di giovedì 27 alla stessa ora Di venerdì 28 Per quanto riguarda i treni regionali garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21 per lavori notturni chiuso tra le 22 e le 6 di domani Ponte dell'Industria chiusura interessa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della riva Ostiense deviazioni per le linee bus 96 e 780 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
