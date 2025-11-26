Traffico Roma del 26-11-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sciopero del trasporto pubblico nella giornata di venerdì anche a Roma e nel Lazio possibili disagi dalle 830 alle 17 e dalle 20 alla conclusione del servizio per bus metropolitane e linee termini Centocelle metro mare Roma Viterbo e linee bus extraurbane domani notte non sarà garantito il servizio dei bus notturni e in questo fine settimana proprio da venerdì e fino a domenica sulla metro ci sono in programma parziali Stop per interventi di rinnovo della linea in particolare nella sera di venerdì è nella giornata di sabato la linea sarà interrotta tra parco di Centocelle e Pantano mentre domenica lo stop sarà tra giardinetti e Pantano durante le interruzioni il collegamento Sara affidato alle navette bus per il momento è tutto i notiziari di Radio Roma mobilità tornano ogni 30 minuti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
