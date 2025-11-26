Traffico Roma del 26-11-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico rallentato per lavori di manutenzione tra gli svincoli per Bufalotta e Appia in direzione Aurelia traffico intenso poi sulle principali arterie cittadine a partire dalla Cassia con rallentamenti dal raccordo verso il centro e poi la tangenziale est tra le uscite Monti Tiburtini e Campi Sportivi sulla Lungotevere traffico rallentato da Ponte Sisto verso Ponte pasa mentre sulla viadotto della Magliana la circolazione procede a rilento tra Viale Newton e via del Cappellaccio nella sottovia Ignazio Guidi chiusure al traffico tra viale del Policlinico e la Nomentana per un incidente avvenuto questa mattina Intanto è stata chiusa al traffico proprio questa mattina via Galvani tra via Marmorata e via Ginori
