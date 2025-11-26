Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla via Aurelia tra via di Brava e via di Acquafredda verso il centro città intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Nomentana ed ancora tra Casilina e da Appia rallentamenti in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficate tratto Urbano della Roma L'Aquila con code Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficato anche il tratto tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni Sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona all'uscita per la tangenziale trafficata la via Pontina concludi tra Tor de' Cenci è l'Eur dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2025 ore 08:30