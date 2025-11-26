Traffico Lazio del 26-11-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio incidente sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Valmontone verso Roma file anche verso Napoli per i soliti curiosità Valmontone Colleferro rallentamenti e code ma per traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta e la Casilina e Danko altezza Aurelia a tratti anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Roma Fiumicino e lo svincolo A24 code sul percorso Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare quindi in uscita da Roma lavori Questa notte sulla A1 Roma Napoli l'autostrada resterà chiusa dalle 23 di questa sera alle 6 di domattina tra Anagni Fiuggi direzione Napoli attenzione al maltempo maltempo che sta interessando tutta la regione allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile per Forti piogge e temporali è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

