Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incolonnamenti su viale del Policlinico per un incidente avvenuto nel sottovia Ignazio Guidi in direzione di viale del Muro Torto prestare la massima attenzione fino al 5 dicembre per lavori sulla linea della metropolitana i treni provenienti da Battistini e diretti ad Anagnina limitano le corse al Subaugusta da lì è possibile utilizzare le navette sostitutive ma8 che fermano anche a Cinecittà venerdì 28 novembre trasporto pubblico a rischio per uno sciopero nazionale generale di 24 ore indetto dai sindacati di base a Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e di buste periferici gestiti da operatori privati il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 saranno coinvolti anche i mezzi gestiti dalla Cotral quindi bus regionali ferrovie Roma Nord in metro mare anche in questo caso garantite le corse nelle fasce fino alle 8:30 del mattino e dalle 17 alle 20 a rischio anche i treni alta velocità Intercity dalle 21 di giovedì 27 alla stessa ora Di venerdì 28 novembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-11-2025 ore 09:30