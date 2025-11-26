Traffico era paralizzato a Olgiate Comasco | colpa di un incidente
Poco prima delle 18 di martedì 25 novembre 2025 si è verificato un incidente stradale in via per Lomazzo, a Olgiate Comasco. Due auto si sono scontrate in un tratto particolarmente trafficato della zona, provocando tre feriti: un ragazzo di 24 anni, un uomo di 50 e un anziano di 89 anni.I. 🔗 Leggi su Quicomo.it
