Traffico era paralizzato a Olgiate Comasco | colpa di un incidente

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 18 di martedì 25 novembre 2025 si è verificato un incidente stradale in via per Lomazzo, a Olgiate Comasco. Due auto si sono scontrate in un tratto particolarmente trafficato della zona, provocando tre feriti: un ragazzo di 24 anni, un uomo di 50 e un anziano di 89 anni.I. 🔗 Leggi su Quicomo.it

