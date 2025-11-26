Traffico di droga tra Niscemi e Gela spaccio coordinato usando le emoticon | 4 arresti

Quattro arresti a Niscemi per traffico e spaccio di hashish: la droga arrivava da Gela e veniva venduta con messaggi in codice agli acquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Traffico di droga tra Niscemi e Gela, spaccio coordinato usando le emoticon: 4 arresti

Scopri altri approfondimenti

Traffico di droga ed estorsioni: 4 arresti #Cronaca #arresti #banda #droga #estorsioni #spaccio #stupefacenti - facebook.com Vai su Facebook

Sono 19 le persone finite in manette grazie a un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Municipale a Firenze. L’indagine ha permesso di ricostruire un sistema organizzato nell’approvvigionamento e nel traffico di droga, oltre a diversi episodi di viol Vai su X

Traffico di droga tra Niscemi e Gela, spaccio coordinato usando le emoticon: 4 arresti - Quattro arresti a Niscemi per traffico e spaccio di hashish: la droga arrivava da Gela e veniva venduta con messaggi in codice agli acquirenti. virgilio.it scrive

Traffico e spaccio di droga nel Nisseno, quattro arresti - L'hashish era acquistato a Gela e venduto sulla piazza di Niscemi, con gli acquiren ... rainews.it scrive

Droga tra Gela e Niscemi: quattro misure cautelari - La Polizia di Niscemi esegue quattro misure cautelari per traffico di hashish ed estorsione, documentati 50 episodi di spaccio ... Segnala ragusah24.it