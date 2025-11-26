Traffico di cocaina dei due mondi dal Sud America all' Europa | tra i 28 arrestati ci sono presunti membri del clan Barbaro

Sgominata una rete italiana con ramificazioni inglesi, tedesche, olandesi, spagnole e sudamericane da 27 milioni di euro: si avvaleva di mediatori albanesi e impiegava la messaggistica criptata Fra scali marittimi lontani migliaia di chilometri, telefoni blindati a orecchie indiscrete e fluss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Traffico di cocaina dei "due mondi" dal Sud America all'Europa: tra i 28 arrestati ci sono presunti membri del clan Barbaro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Smantellato un maxi traffico di cocaina dei Barbaro, con 28 arresti. Le chat criptate rivelano acquisti per quasi 400 kg e milioni di euro in contanti, tra soprannomi dei boss e legami con camorra e criminalità albanese ? - facebook.com Vai su Facebook

Traffico di cocaina nel Trapanese, 27 arresti della polizia. Inchiesta Dda di Palermo su tre organizzazioni attive a Marsala #ANSA Vai su X

Prato, nuova perquisizione in carcere, diventato il centro dello spaccio di cocaina, eroina, anfetamine. A capo della banda due detenuti che gestivano il traffico - A seminare il terrore erano un domenicano e un tunisino di 41 anni, ospiti dell’ottava sezione della media sicurezza: picchiavano e minacciavano gli altri detenuti per ottenere la droga con i permessi ... Da msn.com

Traffico di cocaina dal Sudamerica per 27 milioni di euro: 28 arresti. Perquisizioni anche a Bergamo - La droga, distribuita in tutta Europa, arrivava nei porti all'interno dei container dei trasporti commerciali ... Lo riporta bergamonews.it

Dal porto di Gioia Tauro continua a passare moltissima cocaina - Lunedì mattina in Calabria oltre 250 tra agenti e militari di carabinieri, Guardia di Finanza e polizia hanno arrestato 54 persone in un’estesa operazione contro due associazioni criminali attive nel ... Secondo ilpost.it