Tradizioni artigianato e gusto | a Portogruaro torna la Fiera di Sant’Andrea

Artigianato artistico, enogastronomia, tradizioni, arte e tanto intrattenimento. Fine dell'attesa per la 40esima edizione della Fiera di Sant'Andrea di Portogruaro – Antica Sagra Mercato delle Oche e degli Stivali, evento in programma sabato 29, domenica 30 novembre (giorno del Santo Patrono) e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cofelice: “Due giorni per raccontare natura, borghi, tradizioni e artigianato. Il turismo può essere il motore dello sviluppo molisano” - facebook.com Vai su Facebook

Roma intreccia arte, religione e impresa: artigianato e tradizioni arricchiscono un patrimonio culturale, turistico ed economico unico al mondo. Il #GiubileodeiMestieri è un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Roma youtu.be/xABVzenR Vai su X

La Fiera di Sant’Andrea è pronta ad accendere Portogruaro: tradizioni, mostre, luna park e oltre 30 eventi - Portogruaro inaugura la 40ª Fiera di Sant’Andrea: 400 stand, eventi, tradizioni e menù d’oca. Da nordest24.it

Devozione, artigianato e tradizioni del gusto in onore di Santa Lucia, protettrice di Arixi - In calendario c'è l’atteso appuntamento con la sagra di Santa Lucia che si svolge da oggi, 12 dicembre, a domenica 15 dicembre ... unionesarda.it scrive

Artigianato tra gusto e stile, a Pescara torna 'Merc'Arte' - Percorsi di stile e gusto al Museo delle Genti d'Abruzzo", iniziativa organizzata da Astra Associazione Studi Tradizioni Regionali Abruzzesi e dalla ... Riporta ansa.it