Pisa, 26 novembre 2025 – La rivincita della sfida tra Tramontana e Mezzogiorno del 28 giugno scorso si sposta a tavola con i piatti della cucina pisana. È questa la sintesi del “Gioco del ponte a tavola”, iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana e che rientra nel progetto Vetrina Toscana della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Dodici i locali in sfida che cercheranno prima di vincere il premio per la singola Parte e poi il trofeo assoluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni: al via l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola”