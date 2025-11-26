Tradizioni | al via l’edizione 2025 del Gioco del Ponte a tavola

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 26 novembre 2025 – La rivincita della sfida tra Tramontana e Mezzogiorno del 28 giugno scorso si sposta a tavola con i piatti della cucina pisana. È questa la sintesi del “Gioco del ponte a tavola”, iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana e che rientra nel progetto Vetrina Toscana della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Dodici i locali in sfida che cercheranno prima di vincere il premio per la singola Parte e poi il trofeo assoluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tradizioni al via l8217edizione 2025 del gioco del ponte a tavola

© Lanazione.it - Tradizioni: al via l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola”

Contenuti che potrebbero interessarti

Treschietto, borgo al centro. Enogastronomia e tradizioni. Al via due eventi connessi - La frazione bagnese salute l’apertura di “Verdi parole“, festival letterario. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tradizioni Via L8217edizione 2025