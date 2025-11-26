Tra matrimoni e fidanzamenti ufficiali novembre è il mese più amato dai reali inglesi

Da sempre il periodo dell’anno che viene più associato all’amore è la primavera. La stagione in cui tutto sboccia, amori compresi. Non è così per la royal family britannica. I Windsor, infatti, come si legge su People, se dovessero scegliere sul calendario qual è l’intervallo di tempo prediletto per celebrare le unioni durature, opterebbero per novembre. Un autunno d’amore a corte. Non solo oggi ma anche in passato in tante occasioni la famiglia reale del Regno Unito ha scelto il mese di novembre per suggellare relazioni passate alla storia. Una coppia su tutte? Quella formata dalla regina Elisabetta e dal principe Filippo, che aprirono la strada a questa “tradizione” nel 1947, quando si sposarono proprio il 20 novembre. 🔗 Leggi su Amica.it

