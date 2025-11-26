Tra le bancarelle di Valdobbiadene Treviso spunta un lupo

In queste ore, a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, non si parla d'altro: un lupo è stato avvistato tra le bancarelle del mercato. "Era impaurito, spaventato e non si è avvicinato alle persone", racconta il sindaco Luciano Fregonese. "È corso via immediatamente. È stata un'esperienza particolare", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tra le bancarelle di Valdobbiadene (Treviso) spunta... un lupo

