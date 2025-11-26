Tra i leader mondiali nella marcatura laser c’è un’eccellenza italiana | LASIT
Negli ultimi anni il mercato globale della marcatura laser ha registrato una crescita costante, trainato dalla necessità sempre più stringente di garantire tracciabilità, sicurezza e qualità nei processi industriali. In questo scenario competitivo, una realtà italiana si è imposta come uno dei protagonisti più autorevoli a livello internazionale: LASIT, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi laser per l’incisione e la marcatura industriale. Dalla piccola officina alla dimensione globale. Fondata nel 1990, LASIT rappresenta un caso esemplare di imprenditoria italiana: nasce come una piccola officina di provincia per trasformarsi, nell’arco di tre decenni, in un polo tecnologico di oltre 12. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
