Tra Hello Kitty e tanto glitter sbarca Anna Pepe ’Vera Baddie’

Chiedi chi è Anna Pepe e una decenne ti risponderà: è la Vera Baddie. Ma a questo punto un suppergiù quarantenne non ci capirà niente, a meno che non abbia una figlia di 10 anni, che gli ha già aperto le porte dell’arcano mondo tutto glitterato che altrimenti non avrebbe mai visto arrivare, e che gli ha domandato con supplica di portarla a vedere la Baddie dal vivo all’Unipol Arena questa sera. Una richiesta fatta ormai da tempo, perché il ’ Vera Baddie Tour ’ della rapper spezzina classe 2003 è già sold out in tutta Italia. Ma cosa significa ’baddie’? Per i genitori che magari hanno ascoltato tanto rap negli anni Novanta, che cosa sia una baddie è abbastanza chiaro, ci sono tanti esempi nel passato, Missy Elliott, Lauryn Hill, Lil’ Kim, Queen Latifah. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

