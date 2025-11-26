Tra arte e maestosità | alla scoperta della Pilotta di Parma
Alla Pilotta di Parma, un luogo ricco di arte e storia, visiteremo tre autentiche meraviglie:Teatro Farnese: Ammireremo la grandiosità di questo capolavoro barocco, un teatro in legno progettato da Giovanni Battista Aleotti. Scopriremo la magnificenza delle sue scenografie mobili e delle gallerie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
