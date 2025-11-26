Roma, 26 nov. (Adnkronos) - L'86,8% delle imprese associate ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale da oltre un anno. Il 13,2 lo ha fatto nell'ultimo anno. Tra gli ambiti già digitalizzati spiccano il monitoraggio flotte e la venditabigliettazione, entrambi al 63%. Seguono l'informazione ai passeggeri e la cybersecurity, entrambe al 55%. Asstra, Associazione delle Imprese del Trasporto Pubblico Locale, ha presentato oggi -nel contesto del 6° Seminario Nazionale Its dedicato alla trasformazione digitale nel Tpl, tenutosi a Venezia e organizzato da Asstra e dall'Azienda Veneziana della Mobilità- la prima indagine nazionale sulla digitalizzazione delle aziende del Trasporto Pubblico Locale condotta tra le imprese associate, che rappresentano la maggior parte delle realtà operanti nel settore in Italia, sullo stato di avanzamento e gli effetti della trasformazione digitale nel Tpl. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tpl, la trasformazione digitale è realtà concreta, l'86,8% delle aziende è attiva da tempo