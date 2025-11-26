Totti | la cena con la fidanzata la figlia lasciata a casa e l’accusa di abbandono di minori Cosa è successo

Roma, 25 novembre 2025 – I grattacapi per l’ex capitano della Roma Francesco Totti sembrano non finire mai. Dalla separazione con l’ex moglie Ilary Blasi, i guai giudiziari e non continuano a susseguirsi. Da ultimo, la vicenda delle infiltrazioni nell’appartamento di Roma nord che il Pupone condivideva con la fidanzata Noemi Bocchi che hanno costretto la coppia a cercare un’altra abitazione non senza contenzioso e discussioni varie con l’ex proprietario dell’attico. Ma c’è un’altra vicenda che scotta in questi giorni, che riguarda l’accusa di abbandono di minori sulla cui richiesta di archiviazione si sono opposti i legali di Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Totti: la cena con la fidanzata, la figlia lasciata a casa e l’accusa di abbandono di minori. Cosa è successo

