Toth Juventus: c’è un ‘alleato’ a sorpresa che potrebbe favorire il colpo bianconero a centrocampo. La rivelazione non lascia dubbi. Il calciomercato Juventus guarda al futuro e punta i radar sull’Ungheria. Mentre la Prima Squadra di Luciano Spalletti festeggia la prima vittoria in Champions League contro il BodøGlimt, la dirigenza è già al lavoro per individuare i profili giusti per rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome nuovo finito sul taccuino dell’Amministratore Delegato Damien Comolli è quello di Alex Tóth. Il profilo: numeri da predestinato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Toth Juventus: spunta un ‘alleato’ a sorpresa nella trattativa. Potrebbe favorire il colpo bianconero a centrocampo, retroscena importante!