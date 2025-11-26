Toth Juventus | spunta un ‘alleato’ a sorpresa nella trattativa Potrebbe favorire il colpo bianconero a centrocampo retroscena importante!
Toth Juventus: c’è un ‘alleato’ a sorpresa che potrebbe favorire il colpo bianconero a centrocampo. La rivelazione non lascia dubbi. Il calciomercato Juventus guarda al futuro e punta i radar sull’Ungheria. Mentre la Prima Squadra di Luciano Spalletti festeggia la prima vittoria in Champions League contro il BodøGlimt, la dirigenza è già al lavoro per individuare i profili giusti per rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome nuovo finito sul taccuino dell’Amministratore Delegato Damien Comolli è quello di Alex Tóth. Il profilo: numeri da predestinato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
(TS) "Gli occhi della Juventus su Alex Toth del Ferencvaros, centrocampista centrale di 20 anni: è un'idea già per gennaio" ? https://ow.ly/G6oq50XxVkQ - facebook.com Vai su Facebook
(TS) "Gli occhi della Juventus su Alex Toth del Ferencvaros, centrocampista centrale di 20 anni: è un'idea già per gennaio" ? ow.ly/yhLq50XxVkP Vai su X
Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero! Interesse per il classe 2005 ungherese del Ferencvaros Alex Toth - Occhi puntati su Toth, giovane talento unghere: ma occhio alla concorrenza La Juventus ha messo nel mirino Alex Toth, centrocamp ... Lo riporta calcionews24.com
Juventus, per il ruolo di direttore sportivo spunta il nome di Spors - La Juventus sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione interna, volta a ridefinire la propria identità sportiva e dirigenziale. it.blastingnews.com scrive