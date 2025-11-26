Tortelli alla lastra e fiumi di Sangiovese accendono l' antica fiera di Sant' Andrea di Galeata

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Galeata, domenica 30 novembre, torna la tradizionale Antica fiera di Sant'Andrea con annesse la Festa del Sangiovese e la Sagra del tortello nella lastra. L'appuntamento, che da 2000 viene curato dalla Pro loco locale, è dedicato alla valorizzazione di due prodotti tipici del territorio: il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

