Torre dei Conti di Roma dissequestrata dopo il crollo

Tg24.sky.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre causando la morte di un operaio. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno notificato al dirigente della Sovrintendenza capitolina il dissequestro di parte delle aree del cantiere. Al via i lavori di messa in sicurezza della Torre al centro della Capitale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

torre dei conti di roma dissequestrata dopo il crollo

© Tg24.sky.it - Torre dei Conti di Roma dissequestrata dopo il crollo

Altre letture consigliate

torre conti roma dissequestrataCrollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio - Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crollo del 3 novembre costato la vita a un operaio ... Si legge su affaritaliani.it

torre conti roma dissequestrataDissequestrata parte del cantiere della Torre dei Conti: via libera alla messa in sicurezza senza demolizione - Dissequestrata una parte del cantiere della Torre dei Conti di Roma dopo i crolli del 3 novembre. fanpage.it scrive

torre conti roma dissequestrataTorre dei Conti di Roma dissequestrata dopo il crollo - Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre causando la morte di un operaio. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Conti Roma Dissequestrata