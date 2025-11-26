Torre dei Conti di Roma dissequestrata dopo il crollo
Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre causando la morte di un operaio. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno notificato al dirigente della Sovrintendenza capitolina il dissequestro di parte delle aree del cantiere. Al via i lavori di messa in sicurezza della Torre al centro della Capitale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
