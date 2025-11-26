Roma, 26 novembre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) scalda i motori per l’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, l’evento di riferimento che celebra le eccellenze italiane nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale. L’appuntamento clou è fissato per il 3 dicembre 2025, nella prestigiosa Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano presso la Camera di Commercio di Roma, in piazza di Pietra. Ma già domani, giovedì 27 novembre, alle ore 9:00, presso l’Europa Experience del Parlamento Europeo (piazza Venezia 6, Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale, aperta ai media e alla community innovativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tornano gli Oscar dell’innovazione, VIII Edizione Premio Angi. Conferenza stampa allo Europe Experience.