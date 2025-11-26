Torna Pinkerton indagine metafisica sospesa fra ragione e paradosso
"Ogni esistenza ha un muro”, afferma il quasi dimenticato drammaturgo francese (di origine russo-armena) Arthur Adamov, influenzato da Kafka e dall’espressionismo tedesco, nonché dai surrealisti e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Torna #IoDesidero con “Genitori in ansia”! Teatro Annibal Caro di #CivitanovaAlta - INGRESSO GRATUITO Dopo il successo dei precedenti incontri, Stefano Rossi torna per la quarta volta a Civitanova con un appuntamento intenso e necessario: “Genitori - facebook.com Vai su Facebook