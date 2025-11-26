Torna l’inverno anticipato in Toscana fine settimana di nuovo sottozero Rischio gelate

Firenze, 26 novembre 2025 – Dopo lo scorso fine settimana all’insegna del gelo, ci sono stati alcuni giorni di rialzo delle temperature in Toscana, frutto di una perturbazione atlantica che ha portato intense piogge. Per fortuna non ci sono stati grandi danni, solo qualche allagamento e qualche frana, ma senza disastri. In queste ore però cambia di nuovo lo scenario, un ribaltone termico che riporta questo autunno toscano in un una veste diversa: quella dell’ inverno anticipato. Proprio come lo scorso fine settimana, come si evince dalla previsioni pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

