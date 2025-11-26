Torna la Staffetta Miranda–Terni | la città si prepara alla tradizionale accensione della Stella
La città di Terni si prepara a vivere un appuntamento sempre molto atteso: la Staffetta Miranda–Terni e la cerimonia di accensione della Stella, simbolo che ogni anno illumina le festività natalizie della città. L’evento, organizzato dall’Amatori Podistica Terni con la collaborazione delle realtà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
