Torna la settimana dell’artigianato a Lissone
in una edizione, la 11esima, decisamente votata al futuro. Dal 1 al 12 dicembre infatti si parlerà della ‘nuova cassetta degli attrezzi’ degli artigiani di oggi e di domani, dall’Intelligenza artificiale al marketing passando per il digitale con un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
