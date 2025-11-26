Torna in sala Mamma ho perso l’aereo per celebrare i 35 anni del film | le proiezioni a Palermo

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del Natale arriva in anticipo all’Uci Cinemas Palermo, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Un appuntamento unico che inaugura la stagione delle feste riportando sul grande schermo uno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

