Torna il bonus case green? L’ipotesi nella Manovra 2026 come funziona

Potrebbe tornare il bonus case green a partire dal 1° gennaio 2026. L’ipotesi è contenuta in un emendamento presentato in sede di approvazione della legge di Bilancio 2026 da Forza Italia e serve, essenzialmente, ad agevolare chi abbia intenzione di comprare una casa. Insieme a questo incentivo, il governo potrebbe riproporre anche il bonus per l’acquisto della prima casa a favore dei giovani under 36, il pacchetto di misure che è stato ridimensionato negli ultimi due anni e che potrebbe, adesso, ripresentare alcune delle formule di sconto e detassazione. Ecco, quindi, quali sono le principali novità sull’acquisto dell’abitazione principale che potrebbero trovare spazio, ben presto, nel disegno di legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Torna il bonus case green? L’ipotesi nella Manovra 2026, come funziona

