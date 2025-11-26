Torna il bonus case green? L’ipotesi nella Manovra 2026 come funziona

Lettera43.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe tornare il bonus case green a partire dal 1° gennaio 2026. L’ipotesi è contenuta in un emendamento presentato in sede di approvazione della legge di Bilancio 2026 da Forza Italia e serve, essenzialmente, ad agevolare chi abbia intenzione di comprare una casa. Insieme a questo incentivo, il governo potrebbe riproporre anche il bonus per l’acquisto della prima casa a favore dei giovani under 36, il pacchetto di misure che è stato ridimensionato negli ultimi due anni e che potrebbe, adesso, ripresentare alcune delle formule di sconto e detassazione. Ecco, quindi, quali sono le principali novità sull’acquisto dell’abitazione principale che potrebbero trovare spazio, ben presto, nel disegno di legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

torna il bonus case green l8217ipotesi nella manovra 2026 come funziona

© Lettera43.it - Torna il bonus case green? L’ipotesi nella Manovra 2026, come funziona

News recenti che potrebbero piacerti

torna bonus case greenBonus casa: incentivi per immobili green e agevolazioni in arrivo per gli under 36. Cosa sapere - Parlando di casa, se la partita delle agevolazioni fiscali più costose sembra sostanzialmente chiu ... Segnala msn.com

torna bonus case greenCase green: incentivi reali o specchietto per le allodole? - Case green: scopri se i nuovi incentivi 2025 sono un'opportunità reale o un rischio. Da finance-bullet.it

Acquisto case green, come funziona la detrazione Iva - Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi spiegando che nel 2023 ha venduto la sua abitazione, utilizzata come prima casa, e successivamente, ma sempre nello stesso anno, ha acquistato una ... Secondo edilportale.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Bonus Case Green