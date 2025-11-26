Torna Altri Natali | musica teatro cinema e laboratori nelle 10 Municipalità della città
Il Comune di Napoli, sulla scia del successo delle edizioni passate di “Altri Natali”, rinnova e rafforza l’impegno nella promozione di un Natale profondamente ispirato ai valori dell’accoglienza, dell’inclusione e della coesione sociale. Anche per la quarta edizione della manifestazione, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani torna il Borgo di Natale! noi non vediamo l’ora di rivivere l’atmosfera Natalizia nel centro storico di Bisceglie. - facebook.com Vai su Facebook
Tagliacozzo, torna “Musica di Stelle”: al Teatro Talia la VII edizione del Concerto di Natale - Tagliacozzo– Tutto pronto per la settima edizione di “Musica di Stelle – Concerto di Natale”, l’atteso appuntamento natalizio che anche quest’anno porterà sul palco del Teatro Talia artisti, musica ed ... Segnala terremarsicane.it
Torna il circo all’Auditorium Parco della Musica: spettacoli e acrobazie per bambini e famiglie - Il Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione grazie a Natale Kids 2025, il ... Da ilmessaggero.it
Musica, arte e spettacoli: torna il Natale all’Auditorium - Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, gli spazi interni ed esterni dell’Auditorium si illumineranno di luci, suoni e atmosfere uniche, accogliendo grandi protagonisti della musica, ... Secondo ilmessaggero.it