Torna a Novara il Black week end | tre giorni di sconti nei negozi della città

Novaratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Novara è tempo di Black Friday. Tornano anche quest'anno nei negozi novaresi gli sconti in occasione del cosiddetto "Venerdì nero".Da venerdì 28 a domenica 30 novembre in città ritorna l'appuntamento con il "Black week end", l'iniziativa promossa da Confcommercio e Confesercenti, con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

torna novara black weekTorna a Novara il "Black week end": tre giorni di sconti nei negozi della città - Da venerdì 28 a domenica 30 novembre in città ritorna l'appuntamento con il "Black week end", l'iniziativa promossa da Confcommercio e Confesercenti, con il Distretto urbano del commercio e il Comune ... Segnala novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Novara Black Week