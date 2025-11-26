Torino si fingevano tecnici del gas per derubare anziani | due arresti

Sono gravemente indiziati di aver commesso, fra il marzo 2024 e il marzo 2025, otto furti aggravati in abitazione in danno di persone anziane nei comuni di Grugliasco, Pinerolo, Vinovo e Rivoli, in provincia di Torino. La Polizia di Stato di Torino ha arrestato due persone,  un trentaseienne e un quarantunenne, entrambi appartenenti a nuclei familiari di etnia sinti dimoranti in provincia di Torino. Il modus operandi era sempre lo stesso: finti tecnici dell’impianto di riscaldamento, asserendo di dover effettuare un controllo sui termosifoni o sulle tubazioni dell’acqua, riuscivano ad accedere all’interno delle abitazioni degli anziani, depredandoli dei loro averi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

