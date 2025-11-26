Torino imam Mohamed Shahin espulso per prevenzione del terrorismo disse | 7 ottobre reazione dopo 80 anni di occupazione israeliana - VIDEO
Nel video, le parole pronunciate dal religioso durante una manifestazione pro-Palestina tenutasi il 9 ottobre scorso a Torino Era il 9 ottobre quando, durante una manifestazione pro Palestina, Mohamed Shahin — imam della moschea di via Saluzzo a Torino, nel quartiere San Salvario — aveva defi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Centinaia di persone si sono riunite ieri in piazza Castello, davanti alla prefettura di Torino, per chiedere la liberazione di Mohamed Shahin, 46 anni, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, raggiunto da un decreto di espulsione con rimpatrio - facebook.com Vai su Facebook
"Il #7ottobre non è una violenza". Espulso #MohamedShahin, #imam di #Torino. La sinistra protesta, #Pd e #M5s in piazza: "Ritorsione politica, da oggi possono cacciare chiunque" Vai su X
Torino, espulso imam che esaltò strage del 7 ottobre/ Ma procedura si blocca: “È perseguitato in patria” - Mohamed Shahin, espulso imam di Torino che esaltò strage del 7 ottobre. Riporta ilsussidiario.net
Imam: "7 ottobre fu una reazione". Viminale dispone l'espulsione - Comitato Torino per Gaza: "Atto islamofobo e razzista" ... Secondo rainews.it
Imam Mohamed Shahin rinchiuso nel Cpr di Torino per essere espulso, lodava il 7 ottobre: "L'attacco di Hamas è resistenza" - A ottobre, durante una di queste, aveva scatenato polemiche per alcune frasi su Hamas. Come scrive torinotoday.it