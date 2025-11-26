Torino imam Mohamed Shahin espulso per prevenzione del terrorismo disse | 7 ottobre reazione dopo 80 anni di occupazione israeliana - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video, le parole pronunciate dal religioso durante una manifestazione pro-Palestina tenutasi il 9 ottobre scorso a Torino Era il 9 ottobre quando, durante una manifestazione pro Palestina, Mohamed Shahinimam della moschea di via Saluzzo a Torino, nel quartiere San Salvario — aveva defi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

