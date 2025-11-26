Torino grave la neonata trovata nel water in casa Fermata la madre Era sotto effetto di crack e ha reciso da sola il cordone ombelicale

Resta in gravi ma stabili condizioni la neonata partorita a l settimo mese di gravidanza e rimasta con la faccia nel water dopo esser nata in una casa a Ciriè, alle porte di Torino. Pesa appena un chilo ed è rimasta per circa venti minuti con la testa nell’acqua. Salvata dal fratello della mamma, lo zio, la piccola ora è ricoverata all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Intanto i carabinieri hanno notificato il fermo alla madre, 38 anni, ancora ricoverata in ospedale a Ciriè, dove era stata accompagnata dai soccorritori del 118 che l’hanno trovato nel bagno in un lago di sangue. La donna, stordita e sotto l’effetto del crack, ha raccontato ai sanitari che lei non si era mai accorta di essere incinta. 🔗 Leggi su Open.online

